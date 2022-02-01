А український прем'єр Денис Шмигаль сьогодні приймав польського колегу. Говорили про співпрацю - і в оборонній, і в енергетичній, і в економічній сферах. А ще - Матеуш Моравецький обіцяв надати - військову допомогу: боєприпаси, переносні зенітно-ракетні комплекси та дрони.

Про що ще домовилися з прем'єр-міністром країни, яка є нашим давнім стратегічним партнером - Олена Логінова розкаже.

Матеуш Моравецький з офіційним візитом у Києві. З Денисом Шмигалем спілкувалися тет-а-тет. А потім вийшли до журналістів. Політична, дипломатична, військова допомога. Говорили й про підтримку, і про співпрацю.

Матеуш Моравецький, Голова Ради міністрів Республіки Польща:

Ми сьогодні стоїмо пліч-о-пліч з Українською державою, щоб допомогти їй захистити себе перед загрозою з боку Північного сусіда. Ми готові передати Україні кількадесят тисяч артилерійських снарядів і набоїв, а також протиповітряні снаряди типу "Гром", легкі міномети та дрони.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Республіка Польща дійсно надає сьогодні Україні величезну підтримку і політично і дипломатично. Також і гуманітарну. Тобто мова не про зброю, а про гуманітарні вантажі медичного характеру і спеціального характеру для збройних сил. І окрема підтримка, про яку ми сьогодні говорили - це надання зброї для захисту.

Не оминули політики увагою й газове питання. Домовилися спільно блокувати запуск "Північного потоку-2". Оскільки вважають його гібридною зброєю Кремля. А ще хочуть - у перспективі - побудувати спільний газопровід.

Матеуш Моравецький, Голова Ради міністрів Республіки Польща:

Геополітичною загрозою є "Північний потік-2". Ми апелюємо спільно до Німеччини, щоб вона не запускала цього газопроводу, бо він стане елементом шантажу Європи з боку Росії. Не можна, з одного боку, висловлювати солідарність з Україною, а іншою рукою підписувати сертифікаційні документи "Північного потоку-2".

Великі сподівання прем'єр-міністри покладають і на новий регіональний формат співпраці Україна - Польща - Велика Британія. Деталей щодо можливого Союзу поки що немає - всі нюанси, що він нам дасть, які можливості відкриє - політики оприлюднити мають найближчим часом. Дипломатичний вояж до Києва на цьому не закінчується. Вже завтра до України прибудуть прем'єр і міністр закордонних справ Нідерландів. А в четвер чекаємо на президента Туреччини Реджепа Ердогана.