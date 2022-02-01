Політичний ВІП-десант у Києві. До нас приїхали одразу два прем'єр-міністри - Польщі та Великої Британії. Матеуш Моравецький і Борис Джонсон - уже провели переговори. Україна, Британія та Польща - домовилися створити альянс. Що це буде за союз? Як минули сьогоднішні перемови політиків і кого ми очікуємо завтра - про все це ми докладно розповімо в "Подробицях".

Та спершу - про зустріч Бориса Джонсона та Володимира Зеленського. Менше ніж годину тому президенти провели брифінг. Що розповіли? І чи була ця розмова політиків такою ж невимушеною за атмосферою, як рік тому на Даунінг Стріт?

За переговорами в Маріїнському палаці стежить наш Даніїл Снісар. Зараз він на прямому зв'язку зі студією. Даніїле, вітаю! Чекаємо від тебе подробиць зустрічі Зеленського та Джонсона.

Даніїл Снісар, кореспондент:

З літака - на зустріч з президентом. Британський прем'єр Борис Джонсон близько 17 години прибув до Києва і відразу ж відправився до Маріїнського Палацу. Тут його та делегацію зустрів Володимир Зеленський. Політики рушили на розмову. У форматі віч-на-віч вони спілкувалися близько трьох годин. Візит британського прем'єра відбувається на фоні заяв про створення тристороннього військового союзу, до якого має увійти Україна, Польща та Великобританія. Результати зустрічі політики озвучили у заявах.

Володимир Зеленський, президент України:

Велика Британія виділяє майже два мільярди фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною конкретних і взаємовигідних проєктів в інших сферах зокрема інфраструктури та енергетики.

Всебічна підтримка та осудження агресії. Британський прем'єр заявив - їхня країна наполягатиме на розширенні санкцій проти Росії. Для цього в британському уряді вже ухвалили відповідний законопроєкт. Санкції вдарять по економіці РФ. А допомогу Україні спрямують на енергетичну безпеку.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Сьогодні я оголосив про додаткове фінансування для енергетичної безпеки України. Ми також сьогодні з іншими країнами готуємо пакет санкцій. Все це ми робимо, аби протистояти агресії. Ми всі єдині - і я, і європейські лідери, Сполучені Штати. Україна має сама визначати свою ідентичність. Важливо, щоб відбулось це дипломатичним шляхом.

Домовилися лідери й про створення нового Альянсу. Велика Британія - Польща - Україна. Сьогодні мали б офіційно оголосити про створення цього нового Союзу. Але через хворобу на Ковід міністерки закордонних справ Ліз Трасс - вирішили перенести це оголошення на пізніше. Однак за цей час наші команди не сидітимуть склавши руки й відпрацьовуватимуть нюанси нового Союзу.

Дякую, Даніїле. Це був Даніїл Снісар із Маріїнського палацу, де відбулася зустріч і переговори британського прем'єра Бориса Джонсона з українським президентом Володимиром Зеленським.