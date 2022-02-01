А до того, як приймати високих гостей, Зеленський сам пішов у гості. До депутатів. Президент прибув на відкриття сьомої сесії парламенту. І з трибуни говорив насамперед про воєнну ситуацію та армійців. Обіцяв і повний перехід на професійну армію за два роки - а це означає відмову від призову. І відчутне підвищення зарплат воякам.

Як оцінили виступ президента депутати? І що встигли зробити за перший і... останній перед двотижневим карантином день? Анна Каменєва - знає.

Старт нового політичного сезону. Нардепи відкрили сьому сесію парламенту. Гімн України та слово президента. А говорив Зеленський переважно про здобутки: економіка стабілізується, гривня зміцнюється, навіть перевиконання бюджету вже є. А ще - міжнародні партнери - всіляко підтримують Україну.

Володимир Зеленський, президент України:

Чутки, плітки, прогнози експертів, великих блогерів і "Ванги" - не справдились. Ніхто не вирішує нашу долю за нашими спинами. Всі їдуть до нас. Це дуже важливо. Нам готові підставити плече, а не підніжку.

Президент закликає до єдності - і просто під час виступу підписує указ про заходи щодо зміцнення обороноздатності.

Володимир Зеленський, президент України:

Передбачено збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат. А також збільшення протягом наступних трьох років чисельності Збройних сил на 100 тисяч осіб професійної армії.

А в кулуарах нардепи рахують гроші - чи є вони в бюджеті? Бо йдеться щонайменше про 20 тисяч гривень зарплати. Та коли указ оприлюднили, виявилося - підвищення не для всіх і не відразу. Зарплата зростатиме протягом 2023 року і лише в тих, хто служить за довгостроковим контрактом.

Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос":

Можна пообіцяти все що завгодно. Ми з вами зараз вигадаємо 300 мільярдів на збройні сили, але від цього вони не з'являться. Для цього треба десь їх знайти, прописати бюджетну програму, проголосувати Верховною Радою.

І гроші знайдуть, і законопроєкти розроблять, - запевняють у монобільшості. Втім, з'являться вони не раніше ніж наступного пленарного тижня. На потім перенесли й документ про додаткові три мільярди гривень для сил тероборони.

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

Насправді гроші на територіальну оборону - вони зараз закладені. Вона зараз фінансується. Як тільки з'явиться цей законопроєкт від кабінету міністрів, то Верховна Рада це проголосує.

Не оминули увагою нардепи й заяву президента про створення нового формату політичної співпраці - між Україною, Британією та Польщею. Таке рішення підтримують - і в опозиції.

Марія Іонова, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Це точно потрібно для України. Це точно потрібно для українських громадян, тому що будь-який союз з цивілізованими, демократичними, економічно стабільними країнами - це і досвід, і взаємодопомога.

Михайло Цимбалюк, народний депутат, "Батьківщина":

Ці дві держави вже продемонстрували свою позицію на справах, а не на словах.

А от порядок денний в опозиції - розкритикували. Кажуть: питання - не нагальні.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Відклали питання щодо тарифів, злиденних зарплат, невиплачених пенсій, знищеної економіки, розграбованого ковідного фонду.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Де закон про ФОПів? Зняли, тому що зрозуміли, що вони не протягнуть це рішення, немає голосів серед своїх народних депутатів.

На брак голосів скаржаться і в монобільшості. І виною всьому - Ковід. Багато хворих. А сьогодні - ще й мінус один депутат. Фракцію слуг покинув Олег Воронько, до якого нещодавно навідалися з обшуками співробітники ДБР.

Олександр Корнієнко, заступник Голови Верховної Ради України:

Насправді в залі близько 180-190 представників коаліції. Де шукати серед них 226?

І - не знайшли. Двічі провалили постанову про порядок денний. Насилу зібрали голоси на створення трьох тимчасово-слідчих комісій, одна з них - про окупацію Криму. І на премії - для тих, хто найкраще склав ЗНО. А ще на порядку денному було перейменування сіл.

Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Неприпустимою є бездіяльність парламенту. Отже, парламент - або працюйте, або йдіть під три чорти й народ найме собі інших слуг.

Юрій Бойко народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

В селе живет 27 человек. Вот неужели в это время надо заниматься, и отвлекать парламент на такие вещи? Наверно, надо подождать до лучших времен, а сегодня надо было принимать законы, которые позволяют помочь людям, поддержавать их. Это, конечно, визитная карточка этого парламента. Он абсолютно отдален от людей, он дистанцирован и он должен быть переизбран.

Та навіть до перейменування сіл не дійшли. Передчасно закрили засідання. І розійшлися. На два тижні - карантину.