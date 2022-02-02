Велика Британія наполягатиме на розширенні санкцій проти Росії – Борис Джонсон [ Редактировать ]
Протидія російській агресії та створення тристороннього військового союзу, до якого має увійти Україна, Польща та Велика Британія - такі головні теми перемов керівництва України з очільниками урядів Польщі та Сполученого Королівства, які прибули напередодні до Києва.
Британський прем'єр заявив: їхня країна наполягатиме на розширенні санкцій проти Росії. Для цього в тамтешньому уряді вже ухвалили відповідний законопроєкт. Заборони вдарять по економіці РФ. А допомогу Україні спрямують на енергетичну безпеку.
Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:
Я оголосив про додаткове фінансування для енергетичної безпеки України. Ми також з іншими країнами готуємо пакет санкцій. Усе це ми робимо, аби протистояти агресії. Ми всі єдині - і я, і європейські лідери, і Сполучені Штати - Україна має сама визначати свою ідентичність. Важливо, щоб відбулось все дипломатичним шляхом.
Володимир Зеленський, президент України:
Велика Британія виділяє майже два мільярди фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною конкретних і взаємовигідних проектів в інших сферах, зокрема інфраструктури та енергетики.
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