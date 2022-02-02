Польща готова надати Україні військову допомогу для зміцнення обороноздатності [ Редактировать ]
Боєприпаси, зенітно-ракетні комплекси і дрони різного типу. Таку військову допомогу для зміцнення обороноздатності готова надати Україні Польща. Про це в Києві під час зустрічі з очільником українського уряду Денисом Шмигалем заявив напередодні польський прем'єр Матеуш Моравецький.
Він укотре наголосив: Варшава всіляко підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Далі сторони обговорили поглиблення співпраці не лише в галузі оборони, а й в енергетиці та економіці. А також завили про спільну протидію реалізації проєкту "Північний потік-2". На думку керівників урядів Польщі та України, він становить загрозу для всієї Європи.
Денис Шмигаль, прем'єр міністр України:
Польща рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, сприяє реалізаціє європейського курсу України до НАТО.Сьогодні ми тісно співпрацюємо в умовах триваючої російської агресії і практична допомога Польщі посилить нашу готовність ефективно протидіяти Росії.
Матеуш Моравецький, Голова Ради міністрів Республіки Польща:
Ми сьогодні стоїмо пліч-о-пліч з українською державою, щоб допомогти їй захистити себе перед загрозою з боку Північного сусіда. Ми готові передати Україні кількадесят тисяч артилерійських снарядів і набоїв, а також протиповітряні снаряди типу "Гром", легкі міномети і дрони.
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Боєприпаси, пересувні зенітно-ракетні комплекси й дрони різного типу. Таку військову допомогу готова надати Україні для зміцнення обороноздатності Польща. Про це в Києві під час зустрічі з очільником українського уряду Денисом Шмигалем заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький.
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