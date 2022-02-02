В среду, 2 февраля, генеральная прокурор Украины Ирина Венедиктова после публикации видео с камер патрульных, которые были на месте ДТП с депутатом Александром Трухиным, поручила НАБУ зарегистрировать уголовное производство против "слуги народа".

Об этом генпрокурор сообщила в Facebook.

Без всяких промедлений дала поручение зарегистрировать уголовное производство. К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше. Подследственность определяю НАБУ.

Напомним, что Александра Трухина исключили из партии "Слуга Народа". Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля.

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