Генпрокурор Венедиктова поручила НАБУ открыть дело против Трухина [ Редактировать ]
В среду, 2 февраля, генеральная прокурор Украины Ирина Венедиктова после публикации видео с камер патрульных, которые были на месте ДТП с депутатом Александром Трухиным, поручила НАБУ зарегистрировать уголовное производство против "слуги народа".
Об этом генпрокурор сообщила в Facebook.
Без всяких промедлений дала поручение зарегистрировать уголовное производство. К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше. Подследственность определяю НАБУ.
Напомним, что Александра Трухина исключили из партии "Слуга Народа". Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля.
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