Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу" [ Редактировать ]
Народного депутата Олександра Трухіна виключили з лав партії "Слуга народу". Про це повідомила голова політсили Олена Шуляк. Це сталося після того, як журналісти оприлюднили ще одне відео ДТП за участю депутата.
На кадрах зафіксовано, як Трухін пропонує поліцейському хабаря та просить дозволити втекти. Нагадаю, аварія за участю нардепа сталася 23 серпня поблизу столиці на шляху з Полтави до Києва. Було травмовано шестеро людей. Політик стверджував, що він не був за кермом.
У ДБР зазначили - слідство досі триває. Натомість, генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що тепер справу буде розслідувати і НАБУ. Адже йдеться не лише про ДТП, а й про інші можливі протиправні дії депутата.
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Народного депутата Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа"
На кадрах зафіксовано, як Трухін пропонує поліцейському хабаря та просить дозволити йому втекти.
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