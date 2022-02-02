Канадійці через пандемію масово взялися за читання. У країні останнім часом фіксують небувалий попит на книжки - причому саме паперові. Чому електронні видання стають не до вподоби - дивіться в нашому сюжеті.

Від дитячої літератури та коміксів до серйозних романів. На третьому році пандемії канадці знову відкрили для себе "задоволення від читання" - взялися активно розкуповувати книжки. У місцевих книгарнях кажуть: мають регулярно поповнювати свої полиці, адже нові надходження розлітаються доволі швидко.

Біллі Робінсон, продавець:

Думаю, це зумовлено тим, що люди нарешті повернулися до читання, знайшли час, щоб узяти до рук книжку. Ми фіксуємо зростання продажів у всіх жанрах літератури.

На самому початку пандемії жителі Канади масово потяглися за електронними версіями книжок. Приміром, у провінції Квебек попит на дорослі електронні книжки зріс більш ніж удвічі, а на дитячі - уп'ятеро. Втім, зрештою електронні видання поступилися паперовим.

Біллі Робінсон, продавець:

Можливо, людям набридли гаджети, які нині оточують нас усюди. А книжка - це все ж таки дещо ближче, аніж екран смартфону. Ми як працівники книгарні дуже тішимося цим.

Дехто в такий спосіб хоче підтримати місцевих письменників.

Стефані Гібо, покупчиня:

У нас так багато талановитих авторів, мені б хотілося дізнатися про них більше.

Олів'є Хамель, шкільний бібліотекар:

З огляду на свою професійну діяльність я маю знати, що написано в нашому регіоні, у Квебеку, і зокрема в дитячій літературі. Тож регулярно купую книжки. Крім того, сучасна література Квебеку - це моя пристрасть. У нас справді неймовірні письменники та творці коміксів. Купуючи їхні книжки, я їх підтримую.

У канадській книжковій індустрії сподіваються, що мода на читання в країні залишиться і після завершення пандемії.