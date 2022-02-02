Вторжение в Украину: ЕС завершает разработку "огромного пакета санкций" [ Редактировать ]
Европейский союз заканчивает разработку "огромного пакета санкций" на случай вторжения России в Украину. Об этом сообщает польское издание PAP.
Санкции направлены на финансовый и энергетический секторы экономики России, а также на олигархов, приближенных к лидеру России Владимиру Путину. В Брюсселе также проанализировали товарный экспорт в Россию и определили группы товаров, экспорт которых в случае введения санкций будет запрещен.
По данным издания, "пакет готовился в тесном взаимодействии с США", поскольку стоит задача синхронизации санкций разных стран.
Речь идет о совместных действиях не только Евросоюза и Штатов, но также Швейцарии, Японии, Канады и Великобритании.
Работу по подготовке санкций предполагается завершить на этой неделе, чтобы в случае экстренного созыва Совета Европы лидеры имели готовый санкционный пакет, за который можно будет быстро проголосовать.
Напомним, что 27 января произошел телефонный разговор президентов США и Украины. Лидеру двух стран обсудили угрозу вторжения России в Украину и другие вопросы.
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