В среду, 2 февраля, президент США Джо Байден формально одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе. Об этом сообщает CNN.

Войска будут развернуты в Европе в ближайшие дни. Развертывание войск - это демонстрация поддержки союзников по НАТО, чувствующих угрозу в связи с военными действиями России вблизи Украины.

Ожидается, что Пентагон объявит о развертывании тысяч дополнительных американских войск на передовых позициях в Европе сегодня вечером.

По словам источников издание, в число развертываемых войск войдут около 2 тысяч американских военнослужащих в Польше и еще несколько тысяч в юго-восточных странах НАТО, включая Румынию.

Напомним, что Россия сегодня заявила, что отводит часть войск от границы с Украиной.

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