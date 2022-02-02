"Украина готова к любому формату переговоров с Россией - Кулеба [ Редактировать ]
В среду, 2 февраля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина готова к переговорам с Россией в любом возможном формате. Об этом он сказал в ходе брифинга в Киеве.
Украина хочет урегулировать конфликт с Россией дипломатическим путем.
Министр выразил надежду на то, что удастся организовать новый саммит в "нормандском формате":
Украина готова к переговорам с Россией в любом возможном формате. Мы никогда не прятались от переговоров наоборот, мы годами работали в нормандском формате вместе с Францией и Германией, чтобы найти дипломатическое решение.
Напомним, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет войны. Но Россия не позволит игнорировать "свои интересы". Он заявил, что "грубо наступать на свои интересы Россия не позволит".
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