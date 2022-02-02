В среду, 2 февраля, один из пострадавших в стрельбе в Днепре пришел в сознание. Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр сейчас",

19-летний Денис Намесник в результате стрельбы получил сквозное ранение в область ягодичной мышцы.

Парень пришел в себя и рассказал о том, что ему удалось вспомнить о событиях того дня. По его словам, в тот вечер он проснулся от стрельбы.

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Он вспомнил, что вернулся с поста и отправился спать. Когда он уснул, началась стрельба и разбудила его. Парень получил ранение, но не понимает, что заставило Рябчука взять в руки оружие и начать стрелять в сослуживцев.

Пострадавший добавил, что не общался со стрелком, хотя они и служили вместе, поэтому ему неизвестны причины случившегося.

Напомним, 27 января командующий Национальной гвардией Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с трагедией на заводе "Южмаш" в Днепре, где солдат-срочник Артемий Рябчук открыл по сослуживцам огонь из автомата, а затем сбежал с оружием. Отметим, что ЧП произошло около 3:40 утра. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. Все детали смотрите по ссылке.

Также мы писали все, что известно о стрелке. Отметим, что полиция открыла уголовное дело.

Напомним, что солдата-убийцу задержали в пригороде Днепра.

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