Ворог обстріляв КПВВ "Гнутове" на сході країни [ Редактировать ]
Два порушення "режиму тиші" з боку противника сьогодні зафіксовано на Сході. У напрямку Талаківки ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Крім того, здійснили обстріл контрольного пункту в'їзду-виїзду "Гнутове", що на Донеччині. Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув гранату. Втрат вдалось уникнути. Українського прикордонника врятував особистий металевий жетон, що зупинив осколок гранати.
Лев, прикордонник:
В нагрудному кармані лежало посвідчення і жетон, отак от пробило, і жетон зупинив, ось дивіться, будь ласка.
по теме
Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію і далі стримують збройну агресію ворога - повідомляють у Штабі.
Житель Світлодарська був поранений під час риболовлі на Вуглегірському водосховищі, коли ворог із тимчасово окупованого селища Лозове відкрив вогонь зі стрілецької зброї в бік Світлодарська.
На жаль, не всі бої - закінчуються вдало. Щонайменше троє армійців - зазнали поранень. На початку тижня ситуація на фронті раптово загострилась. Понад десять ворожих обстрілів, вісім - із заборонених калібрів.
Диверсанти намагалися зайти вглиб українських позицій. Наші армійці запобігли цій спробі. Незаконні збройні формування двічі відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ, біля Мар'їнки.
Диверсанти намагалися зайти вглиб українських позицій. Армійці запобігли цій спробі. Бойовики двічі відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ, біля Мар'їнки.