Два порушення "режиму тиші" з боку противника сьогодні зафіксовано на Сході. У напрямку Талаківки ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, здійснили обстріл контрольного пункту в'їзду-виїзду "Гнутове", що на Донеччині. Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув гранату. Втрат вдалось уникнути. Українського прикордонника врятував особистий металевий жетон, що зупинив осколок гранати.

Лев, прикордонник: