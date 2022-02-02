Борис Джонсон телефоном поговорить із Путіним [ Редактировать ]
Британський прем'єр Борис Джонсон сьогодні телефоном поговорить із Путіним. Як повідомило видання "Ґардіан", у розмові Джонсон має намір закликати президента РФ до деескалації біля українських кордонів та, цитую, "відійти від прірви". Нагадаю, Джонсон прибув з офіційним візитом до Києва напередодні. Він провів перемови із Зеленським. І, серед іншого, заявив - Велика Британія наполягатиме на розширенні санкцій проти Росії. Для цього в тамтешньому уряді вже ухвалили відповідний законопроєкт. Заборони вдарять по економіці РФ. А допомогу Україні спрямують на енергетичну безпеку.
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