Шляхи посилення кіберзахисту України мають намір обговорити в Європі представники Білого дому. Заступниця радника адміністрації Байдена з питань нацбезпеки - Енн Нойбергер - цього тижня відвідає Брюссель і Варшаву. Під час зустрічей із представниками ЄС і НАТО вона планує, зокрема, обговорити допомогу Україні у сфері цифрового захисту та в разі кібератак із боку Росії. Також Нойбергер наголосила - Білий дім розглядає кіберпростір як ще один фронт потенційної агресії з боку РФ. Насамперед проти України.