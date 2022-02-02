Представники Білого дому обговорять шляхи посилення кіберзахисту України [ Редактировать ]
Шляхи посилення кіберзахисту України мають намір обговорити в Європі представники Білого дому. Заступниця радника адміністрації Байдена з питань нацбезпеки - Енн Нойбергер - цього тижня відвідає Брюссель і Варшаву. Під час зустрічей із представниками ЄС і НАТО вона планує, зокрема, обговорити допомогу Україні у сфері цифрового захисту та в разі кібератак із боку Росії. Також Нойбергер наголосила - Білий дім розглядає кіберпростір як ще один фронт потенційної агресії з боку РФ. Насамперед проти України.
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