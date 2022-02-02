СБУ затримала лікарку, яка підробляла ковід-сертифікати в Ужгороді [ Редактировать ]
Офіційна статистика твердить, що натепер понад 30 мільйонів українців вакциновано проти Ковіду. Втім, офіційні цифри можуть бути хибними... Адже деякі медики вносять у бази неправдиві дані. Одну таку лікарку, яка щомісяця заробляла пів мільйона гривень на фальшивих КОВІД-сертифікатах, затримали в Ужгороді. Схему викрили співробітники СБУ.
За три з половиною тисячі гривень лікарка вносила в електронну систему охорони здоров'я "є-Хелс" неправдиві відомості про вакцинацію. Крім того, видавала пацієнтам паперові сертифікати про вакцинацію без проведення щеплення. Шукати клієнтів медичці допомагала партнерка.
Ванда Мільо, речниця СБУ в Закарпатській області:
У такий спосіб зловмисниця підробляла щомісяця майже 100 медичних документів. Наразі обом зловмисницям оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.
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