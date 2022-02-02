Офіційна статистика твердить, що натепер понад 30 мільйонів українців вакциновано проти Ковіду. Втім, офіційні цифри можуть бути хибними... Адже деякі медики вносять у бази неправдиві дані. Одну таку лікарку, яка щомісяця заробляла пів мільйона гривень на фальшивих КОВІД-сертифікатах, затримали в Ужгороді. Схему викрили співробітники СБУ.

За три з половиною тисячі гривень лікарка вносила в електронну систему охорони здоров'я "є-Хелс" неправдиві відомості про вакцинацію. Крім того, видавала пацієнтам паперові сертифікати про вакцинацію без проведення щеплення. Шукати клієнтів медичці допомагала партнерка.

Ванда Мільо, речниця СБУ в Закарпатській області: