Компанія Ілона Маска SpaceX готується до рекордного старту [ Редактировать ]
Компанія Ілона Маска SpaceX готується до рекордного старту. Сьогодні о 22:18 за київським часом планують вивести в космос дві ракети Falcon 9 - із різницею в 93 хвилини. Перший запуск є частиною секретної місії Національного розвідувального управління. Під час другого - мають намір доправити на орбіту чергову партію інтернет-супутників "Стар-Лінк". Якщо все мине успішно, компанія поб'є власний рекорд - 15 годин між запусками ракет.
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Сьогодні пізно ввечері планують вивести в космос дві ракети Falcon 9 з різницею в 93 хвилини.
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