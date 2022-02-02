Компанія Ілона Маска SpaceX готується до рекордного старту. Сьогодні о 22:18 за київським часом планують вивести в космос дві ракети Falcon 9 - із різницею в 93 хвилини. Перший запуск є частиною секретної місії Національного розвідувального управління. Під час другого - мають намір доправити на орбіту чергову партію інтернет-супутників "Стар-Лінк". Якщо все мине успішно, компанія поб'є власний рекорд - 15 годин між запусками ракет.