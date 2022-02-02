Естафета олімпійського вогню стартувала в Пекіні [ Редактировать ]
Естафета олімпійського вогню стартувала в Пекіні! Факел засвітив віцепрем'єр китайського уряду - Хань Чжен. Першим же факелоносцем став 80-річний ковзаняр Луо Чжихуань. У 1963 році він став першим китайським чемпіоном світу у зимових видах спорту. Стартувала церемонія від південних воріт Олімпійського парку, після чого продовжилася біля артпарку "Шоуган" на заході Пекіна. Загалом участь в естафеті візьмуть понад тисяча осіб. Це люди різних верств населення віком від 12 до 86 років. До слова, цього разу саму естафету довелося скоротити до трьох днів - через коронавірус.
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