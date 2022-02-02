Поки політики шукають шляхи до миру, на Донбасі ворог бомбардує наших військових із повітря. Вранці противник із безпілотника скинув гранату на пункт пропуску Гнутове. Наші вояки саме заступали на чергування. Минулося без жертв - дивом. Одного із бійців від смертельного осколка врятував... особистий жетон.

Лев, прикордонник: