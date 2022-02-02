НАБУ оприлюднило кадри на яких депутат Кузьміних бере хабар [ Редактировать ]
І ще одне відео, на якому "оскандалився" - депутат. НАБУ сьогодні оприлюднило оперативні кадри, де "слуга" Сергій Кузьміних - нібито бере хабар.
Нагадаю суть справи: нардепа - голову парламентського підкомітету з питань фармацевтичної діяльності - викрили 28 січня. Спіймали на гарячому. За версією слідства, він узяв більш як півмільйона гривень - за "сприяння" в укладанні контрактів на закупівлю медобладнання - між приватними компаніями та житомирською лікарнею. На відео - саме зафіксовано обговорення корупційної схеми - із представницею компанії, й отримання "відкату" - 30 відсотків від обумовленої суми - а це більш як 500 тисяч гривень.
До речі, НАБУ одразу затримати Кузьміних не змогло - через депутатський імунітет. Статус підозрюваного політик отримав за три дні. Але навіть після того, як повідомляють у Бюро, він ігнорував повістки від слідчих. Однак сьогодні Кузьміних сам попросив у керівництва партії "Слуга народу" виключити його з фракції. Але - тимчасово. З можливістю повернутися в разі доведення невинуватості.
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