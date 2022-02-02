Бізнес на довідках. Лікарку, яка щомісяця заробляла пів мільйона гривень на ковід-сертифікатах, затримали в Ужгороді. Схему викрили співробітники СБУ. За три з половиною тисячі гривень жінка вносила в електронну систему охорони здоров'я "є-Хелсі" неправдиві дані про вакцинацію. Крім того, без жодних уколів видавала пацієнтам паперові сертифікати про щеплення. Щомісяця зловмисниця оформляла до сотні таких документів. Шукати клієнтів лікарці допомагала партнерка.

Ванда Мільо, речниця СБУ в Закарпатській області: