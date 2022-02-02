Лікарка видавала ковід-сертифікати без уколів в Ужгороді [ Редактировать ]
Бізнес на довідках. Лікарку, яка щомісяця заробляла пів мільйона гривень на ковід-сертифікатах, затримали в Ужгороді. Схему викрили співробітники СБУ. За три з половиною тисячі гривень жінка вносила в електронну систему охорони здоров'я "є-Хелсі" неправдиві дані про вакцинацію. Крім того, без жодних уколів видавала пацієнтам паперові сертифікати про щеплення. Щомісяця зловмисниця оформляла до сотні таких документів. Шукати клієнтів лікарці допомагала партнерка.
Ванда Мільо, речниця СБУ в Закарпатській області:
У такий спосіб зловмисниця підробляла щомісяця майже 100 медичних документів. Наразі обом зловмисницям оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.
по теме
Офіційна статистика твердить, що натепер понад 30 мільйонів українців вакциновано проти Ковіду. Втім, офіційні цифри можуть бути хибними... Адже деякі медики вносять у бази неправдиві дані.
Знову псевдомінування шкіл у Черкасах. І це - попри те, що СБУ днями затримала трьох місцевих мінерів. Підлітки через закриті телеграм-канали, зареєстровані в Росії.
Псевдомінування й далі дошкуляють Україні. Усі повідомлення виявляються фейками. Але правоохоронні органи ставляться до них з усією відповідальністю, перевіряючи місця, про які надходить інформація.
У вівторок, 1 лютого, найбільша українська міжнародна гірничо-металургійна компанія Метінвест повідомила, що правоохоронці проводять обшуки на деяких підприємствах групи
Щоб батьки могли вчасно звернутися по допомогу, не гаяли час і при цьому не вистоювали в довжелезних чергах у поліклініках - в обласній дитячій лікарні створили телеграм-чат "Лікар з телефону".