Ковідна тисяча - підліткам! Відтепер витратити її вони зможуть на канцелярію: зошити, підручники, олівці та освітні курси. Уряд знову розширив програму "є-Підтримка". Раніше за "ковідний бонус" влада дозволила літнім людям купувати ліки. На сьогодні на картки українцям уже переказали майже вісім мільярдів гривень. Більше ніж третину з них люди вже витратили, переважно на книжки, подорожі та кінотеатри.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: