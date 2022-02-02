Підлітки зможуть витратити "ковідну тисячу" на канцелярію та підручники [ Редактировать ]
Ковідна тисяча - підліткам! Відтепер витратити її вони зможуть на канцелярію: зошити, підручники, олівці та освітні курси. Уряд знову розширив програму "є-Підтримка". Раніше за "ковідний бонус" влада дозволила літнім людям купувати ліки. На сьогодні на картки українцям уже переказали майже вісім мільярдів гривень. Більше ніж третину з них люди вже витратили, переважно на книжки, подорожі та кінотеатри.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Люди віком понад 60 років вже можуть придбати ліки за ці кошти, за ці дев'ять днів нововведення українці витратили понад 132 млн гривень на придбання лікарських засобів. Сьогодні до програми президента "є-Підтримка" буде включено підлітків віком 14-18 років. Крім стандартних цілей на спорт, кіно, театри подорожі, кошти можна буде витрачати на шкільне приладдя, канцелярські вироби.
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