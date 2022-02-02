З новою хвилею пандемії у Черкасах в рази побільшало пацієнтів [ Редактировать ]
Довжелезні черги й нескінченні дзвінки. Медзаклади Черкас захлинаються від потоку пацієнтів. Кількість хворих на Ковід стрімко зростає. Чи витримає таке навантаження місцева система охорони здоров'я? - з'ясував Станіслав Кухарчук.
Такі довжелезні черги до реєстратури в другому Черкаському центрі первинної медико-санітарної допомоги - чи не щодня. Потрапити до сімейного лікаря майже нереально, - скаржиться пані Лідія. Тому, аби отримати консультацію, жінка ще зранку зайняла чергу у кабінет невідкладної допомоги.
Лідія, жителька Черкас:
Я підійшла, спитала в реєстратурі і мені відповідають, що тільки на восьме число, а в мене зараз є проблема…
У цій черзі - пацієнти і з симптомами ковіду, і з іншими хворобами. Пана Віталія ситуація не дивує: до сімейного лікаря він записався ще тиждень тому.
Віталій Ткаченко, житель Черкас:
Як я захворів, то щоб попасти до лікаря сімейного, то треба записатись до нього треба, поки я ще здоровий.
Заступник директора Центру пояснює: із новою хвилею пацієнтів побільшало в рази. Людей медик просить зайвий раз не приходити до поліклініки, а записуватись на прийом через диспетчерську. Однак там обидва телефони вперто мовчать.
Щоб з'ясувати причину, спускаємось із заступником до диспетчерської.
Постоянно красна кнопочка горить. Постійно, постійно берем трубочку. - А номера вірні? - Да , те що на сайті.
На відміну від поліклініки, телефони в Центрі екстреної допомоги не стихають ні на хвилину. Пані Валентина каже - бригади фізично не встигають закрити всі виклики.
Валентина Тищенко, старший фельдшер зміни з інформування бригад Черкаського обласного центру екстреної допомоги:
Якщо раніше в нас було до тисячі, сімсот, до тисячі. То зараз ми маємо дві тисячі викликів за добу.
40 відсотків усіх дзвінків - це виклики зі скаргами на температуру, нежить чи головний біль, кажуть у диспетчерській. Окрім цього, ще й сімейні лікарі додають роботи "швидкій".
Ірина Попович, начальник диспетчерського управління Черкаського обласного центру екстреної допомоги:
Дуже багато у нас викликів до пацієнтів, які або не змогли до сімейного лікаря потрапити, а є випадки, коли сімейник радить звертатись на швидку допомогу.
Ситуація справді напружена - констатують в обладміністрації. Нині Черкащина швидкими темпами наближається до піка захворюваності, навантаження на медиків шалене. Проте із чергами та необґрунтованими викликами швидких обіцяють розібратись.
Лариса Кошова, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації:
Ще раз пропрацюємо з містом Черкаси, з департаментом відпрацюємо ще раз, щоб зменшити кількість цих черг.
Та от зменшити кількість хворих навряд чи вдасться. За прогнозами медиків, уже з наступного тижня Черкащина може опинитись у "червоній зоні".
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40 відсотків усіх дзвінків - це виклики зі скаргами на температуру, нежить чи головний біль, кажуть у диспетчерській. Окрім цього, ще й сімейні лікарі додають роботи "швидкій".
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