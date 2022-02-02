Довжелезні черги й нескінченні дзвінки. Медзаклади Черкас захлинаються від потоку пацієнтів. Кількість хворих на Ковід стрімко зростає. Чи витримає таке навантаження місцева система охорони здоров'я? - з'ясував Станіслав Кухарчук.

Такі довжелезні черги до реєстратури в другому Черкаському центрі первинної медико-санітарної допомоги - чи не щодня. Потрапити до сімейного лікаря майже нереально, - скаржиться пані Лідія. Тому, аби отримати консультацію, жінка ще зранку зайняла чергу у кабінет невідкладної допомоги.

Лідія, жителька Черкас:

Я підійшла, спитала в реєстратурі і мені відповідають, що тільки на восьме число, а в мене зараз є проблема…

У цій черзі - пацієнти і з симптомами ковіду, і з іншими хворобами. Пана Віталія ситуація не дивує: до сімейного лікаря він записався ще тиждень тому.

Віталій Ткаченко, житель Черкас:

Як я захворів, то щоб попасти до лікаря сімейного, то треба записатись до нього треба, поки я ще здоровий.

Заступник директора Центру пояснює: із новою хвилею пацієнтів побільшало в рази. Людей медик просить зайвий раз не приходити до поліклініки, а записуватись на прийом через диспетчерську. Однак там обидва телефони вперто мовчать.

Щоб з'ясувати причину, спускаємось із заступником до диспетчерської.

Постоянно красна кнопочка горить. Постійно, постійно берем трубочку. - А номера вірні? - Да , те що на сайті.

На відміну від поліклініки, телефони в Центрі екстреної допомоги не стихають ні на хвилину. Пані Валентина каже - бригади фізично не встигають закрити всі виклики.

Валентина Тищенко, старший фельдшер зміни з інформування бригад Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

Якщо раніше в нас було до тисячі, сімсот, до тисячі. То зараз ми маємо дві тисячі викликів за добу.

40 відсотків усіх дзвінків - це виклики зі скаргами на температуру, нежить чи головний біль, кажуть у диспетчерській. Окрім цього, ще й сімейні лікарі додають роботи "швидкій".

Ірина Попович, начальник диспетчерського управління Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

Дуже багато у нас викликів до пацієнтів, які або не змогли до сімейного лікаря потрапити, а є випадки, коли сімейник радить звертатись на швидку допомогу.

Ситуація справді напружена - констатують в обладміністрації. Нині Черкащина швидкими темпами наближається до піка захворюваності, навантаження на медиків шалене. Проте із чергами та необґрунтованими викликами швидких обіцяють розібратись.

Лариса Кошова, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації:

Ще раз пропрацюємо з містом Черкаси, з департаментом відпрацюємо ще раз, щоб зменшити кількість цих черг.

Та от зменшити кількість хворих навряд чи вдасться. За прогнозами медиків, уже з наступного тижня Черкащина може опинитись у "червоній зоні".