Біля центрального офісу Служби безпеки у Києві сталася стрілянина [ Редактировать ]
У центрі столиці - стріляли. І знову - біля обмінника. І знову - біля центрального офісу Служби безпеки! Почалося, як пишуть очевидці, з бійки. На зафільмованих кадрах один з учасників сутички тримає автомат. Кілька разів цілить у повітря на випередження. Поліція на місці інциденту затримала 14 учасників. Є і двоє постраждалих. Їх ушпиталили. А от чому зчинилася бійка? Правоохоронці поки що не кажуть.
Юлія Гірдвіліс, начальниця відділу комунікації поліції Києва:
З доставленими спілкуються слідчі. Це 14 осіб. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.
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