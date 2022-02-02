У центрі столиці - стріляли. І знову - біля обмінника. І знову - біля центрального офісу Служби безпеки! Почалося, як пишуть очевидці, з бійки. На зафільмованих кадрах один з учасників сутички тримає автомат. Кілька разів цілить у повітря на випередження. Поліція на місці інциденту затримала 14 учасників. Є і двоє постраждалих. Їх ушпиталили. А от чому зчинилася бійка? Правоохоронці поки що не кажуть.

Юлія Гірдвіліс, начальниця відділу комунікації поліції Києва: