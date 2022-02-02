На Украину надвигаются две волны мощных магнитных бурь [ Редактировать ]
В феврале украинцев ждет несколько сильных магнитных бурь и магнитных штормов. Самые сильные из них состоятся 3 февраля, в четверг.
Согласно прогнозу экспертов, наиболее мощными днями активности Солнца будет период со 2 по 7 февраля, поэтому метеозависимым людям в то время следует усиленно заботиться о собственном здоровье и следить за самочувствием.
В этот период у людей могут обостриться хронические заболевания и появиться сильные головные боли.
Магнитосфера продержится в спокойном состоянии до 5 февраля. В этот день и следующий, 6 февраля, ожидается новая магнитная буря, которая продлится больше суток.
Чтобы уберечься от вредного воздействия магнитных бурь, специалисты создали памятку с правилами:
- соблюдайте в эти дни правильное питание,
- больше времени проводите на свежем воздухе,
- откажитесь от вредных привычек (курение, кофе, энергетики, алкоголь),
- принимайте контрасный душ перед сном,
- соблюдайте режим сна.
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