В феврале украинцев ждет несколько сильных магнитных бурь и магнитных штормов. Самые сильные из них состоятся 3 февраля, в четверг.

Согласно прогнозу экспертов, наиболее мощными днями активности Солнца будет период со 2 по 7 февраля, поэтому метеозависимым людям в то время следует усиленно заботиться о собственном здоровье и следить за самочувствием.

В этот период у людей могут обостриться хронические заболевания и появиться сильные головные боли.

Магнитосфера продержится в спокойном состоянии до 5 февраля. В этот день и следующий, 6 февраля, ожидается новая магнитная буря, которая продлится больше суток.

Чтобы уберечься от вредного воздействия магнитных бурь, специалисты создали памятку с правилами:

соблюдайте в эти дни правильное питание,

больше времени проводите на свежем воздухе,

откажитесь от вредных привычек (курение, кофе, энергетики, алкоголь),

принимайте контрасный душ перед сном,

соблюдайте режим сна.

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