Тепер Тимкові шукають нову наречену, бо в нього ще немає потомства.

Весна в Україні настане за розкладом. Такий прогноз від Харківського бабака Тимка Третього. Пухнастий синоптик передбачає погоду вже 18-й раз поспіль. І на біостанції переконують, що він не помиляється, це погода мінлива.

На які запитання, крім метеорологічних, відповів Тимко та чому такий невеселий - дізнавалася Світлана Шекера.

На біостанції Університету Каразіна сьогодні велелюдно.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Журналісти й місцеві нетерпляче чекають, доки із льоху, де зимує байбак, малого віщуна винесуть на загал.

Бентежна мить - і ось берегиня бабака дістає пухнастого гризуна з будиночка.

Попри те, що Тимко не побачив свою тінь, весна буде досить нестабільною. Каже, що нас очікують температурні коливання. Весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодною.

І вже традиційно - після прогнозу погоди, ще одне запитання до Тимка. Цього разу - бабаку запропонували обрати найкращу страву-антистрес для українців. На вибір - виставили борщ з пампушками, сало та вареники із цибулею.

І вибрав він... Сало, чорний хліб часник та зелень.

Та сьогодні пухнастий синоптик - не в гуморі. Бо цієї зими овдовів.

Володимир Ронкін, біолог:

Четыре года назад ему выделили из нового помета очень молодую, симпатичную самочку, они с ним прекрасно поладили и жили год. На следующую зиму они спали, и на следующую мы ожидали потомство. Но, к сожалению, она заболела.

Тепер Тимкові шукають нову наречену, бо в нього ще немає потомства. А продовжувати синоптичну справу - треба. На біостанції, де живе Тимко, за останні два роки народилася лиш одна самка - і та для Тимка ще замолода, та ще й родичка.

Людмила Доля, співзасновниця свята:

Будем виписувати можливо з-за кордону. Такий клуб, я знаю, за інтересами, ми таке, "Тіндер", да, тепер це називається, бабачковий. Ха-ха. Так що все можливо!

Не дочекавшись закінчення свята, разом із фруктовим букетом Тимко Третій почимчикував досипати. А біологи - вже серйозно - просять відгукнутися всіх, хто має в домогосподарстві самку-бабака. Щоб створити нову родину й поповнити популяцію - віднедавна червонокнижних бабаків, бо за останні 15 років їхня чисельність скоротилася в 15 разів. Переважно тому що зникають степи.

Дмитро Шабанов, біолог:

Степ перетворився на дрібненькі клаптики. Місцева влада усі клаптики, вона їх роздала орендарям, значна кількість яких планує весною їх розорати.

Тож біологи ініціюють створення Національного природного парку "Східний степ". Бо якщо навесні аграрії знищать останні шматочки природного степу - бабакової домівки, пухнасті гризуни можуть зникнути як вид.