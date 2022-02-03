Компанія Ілона Маска SpaceX успішно вивела на орбіту американський супутник-шпигун. Запуск відбувся в рамках місії Національного розвідувального управління.

Яке саме завдання супутник виконуватиме в космосі - не розголошують. Раніше у SpaceХ планували зробити дубль, та вивести на орбіту чергову партію інтернет-супутників Старлінк з різницею в півтори години - це б стало рекордом для компанії. Утім, зрештою другий старт перенесли на сьогодні, на 20ту - за Києвом.