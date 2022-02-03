2 тисячі американських бійців вирушать до Польщі та Німеччини [ Редактировать ]
США споряджають війська до Східної Європи. Таке заявив речник Пентагону - Джон Кірбі. За його словами, 2 тисячі американських бійців вирушать до Польщі та Німеччини.
А також близько тисячі армійців перекинуть із Німеччини в Румунію.
Таке рішення ухвалили, аби посилити східних союзників по НАТО на тлі військової активності РФ. Кірбі зауважив, що ця передислокація військ буде тимчасовою.
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За його словами, 2 тисячі американських бійців вирушать до Польщі та Німеччини.
Про це йшлося під час телефонної розмови із Сергієм Лавровим
Про це йшлося під час телефонної розмови із Сергієм Лавровим, на якій обговорили письмову відповідь США на ультиматум Росії щодо нерозширення НАТО.
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Що важливо зазначити одразу: у Вашингтоні вважають лист, який передали до Москви, не "формальним переговорним документом", а радше переліком ідей до подальшого обговорення.