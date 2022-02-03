Також близько тисячі армійців перекинуть із Німеччини в Румунію.

США споряджають війська до Східної Європи. Таке заявив речник Пентагону - Джон Кірбі. За його словами, 2 тисячі американських бійців вирушать до Польщі та Німеччини.

А також близько тисячі армійців перекинуть із Німеччини в Румунію.

Таке рішення ухвалили, аби посилити східних союзників по НАТО на тлі військової активності РФ. Кірбі зауважив, що ця передислокація військ буде тимчасовою.