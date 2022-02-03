Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства США приняло решение перенести миссию "Артемида", рассчитанную на полет до естественного спутника Земли Луны. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Таким образом, окно запуска ракеты в апреле будет открыто с 8 по 23 число, а в мае - с 7 по 21. В то же время перенос связан с тем, что специалистам необходимо больше времени для проведения дополнительной подготовки корабля к полету.

Отмечается, что "Артемида" является совместным проектом NASA, Европейского космического агентства (ESA) и других частных компаний, который заключается в отправке первой женщины и очередного мужчины на Месяц.

Читайте также, группа ученых из Китая обнаружила воду в образце лунного грунта, который был доставлен на Землю в 2020 году. Вода в грунте Луны появилась благодаря солнечному ветру, известно, что образцы грунта были собраны в северной части области Океан Бурь.

Кроме того, Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отправит на Луну буровой модуль Nova-C, который посадят на Южный полюс природного спутника Земли. Официально миссия запланирована на 2022 год.