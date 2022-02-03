Встояти перед кібератаками: чи готова Україна до "віртуальної" війни

Напередодні з'явилася інформація, що "Дію" зламали. Хоча у Мінцифри заявляють: це не правда. Та чи готова Україна до кібервійни? І наскільки міцним є наш віртуальний щит?