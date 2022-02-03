Понад 120 кібератак відвернула протягом січня СБУ [ Редактировать ]
Понад 120 кібератак відвернула протягом січня СБУ. У відомстві уточнили, що фахівці за місяць проаналізували загалом 25 000 критичних подій. Основними типами хакерських атак були з'єднання з контрольними серверами, спроби отримання несанкціонованого доступу, шкідливе програмне забезпечення та атаки на вебдодатки. Нагадаю, що в ніч із 13 на 14 січня хакери здійснили масову кібератаку на понад 70 сайтів державних структур України. СБУ продовжує розслідування цієї справи.
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