Один американський хакер самотужки від'єднав від інтернету Північну Корею. Про це напередодні повідомило американське комп'ютерне видання Wired. Журналісти оприлюднили інтерв'ю з комп'ютерником з ніком P4x.

У матеріалі згадано, що P4x опікується питаннями комп'ютерної безпеки. Рік тому його, як і інших американських фахівців, намагалися зламати північнокорейські хакери... P4x розповідає, що відвернув атаку й одразу повідомив про неї ФБР. Однак бюро надіслало йому стандартну чиновницьку відповідь, а більше не вдіяло нічого. Почекавши майже рік, чоловік вирішив діяти самотужки.

І як твердить видання, саме він стоїть за перебоями у зв'язку з північнокорейськими сайтами, про які світові фахівці з кібербезпеки повідомляють уже два тижні. Свої дії хакер пояснив просто: "Якщо їм не показати зуби, атаки триватимуть", - сказав він журналістам.