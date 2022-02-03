Американський хакер самотужки від'єднав від інтернету Північну Корею [ Редактировать ]
Один американський хакер самотужки від'єднав від інтернету Північну Корею. Про це напередодні повідомило американське комп'ютерне видання Wired. Журналісти оприлюднили інтерв'ю з комп'ютерником з ніком P4x.
У матеріалі згадано, що P4x опікується питаннями комп'ютерної безпеки. Рік тому його, як і інших американських фахівців, намагалися зламати північнокорейські хакери... P4x розповідає, що відвернув атаку й одразу повідомив про неї ФБР. Однак бюро надіслало йому стандартну чиновницьку відповідь, а більше не вдіяло нічого. Почекавши майже рік, чоловік вирішив діяти самотужки.
І як твердить видання, саме він стоїть за перебоями у зв'язку з північнокорейськими сайтами, про які світові фахівці з кібербезпеки повідомляють уже два тижні. Свої дії хакер пояснив просто: "Якщо їм не показати зуби, атаки триватимуть", - сказав він журналістам.
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У відомстві уточнили, що фахівці за місяць проаналізували загалом 25 000 критичних подій. Основними типами хакерських атак були з'єднання з контрольними серверами, спроби отримання несанкціонованого доступу.
Міністр зауважив, що це був один із найбільших хакерських нападів за останні роки. І спрямований він - на знищення інформації, а не на викрадення її.
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