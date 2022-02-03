Єврокомісія визнала газ та атомні електростанції "зеленими" джерелами енергії. Про це йдеться в "Додатковому делегованому кліматичному акті з оподаткування". Він на кілька десятиліть вперед схвалює інвестиції в будівництво теплоелектростанцій на природному газі та атомних - якщо ті відповідають найновішим технологічним та безпековим вимогам. Документ має підтримати Рада ЄС та Європарламент, і якщо це станеться, він набуде чинності першого січня 2023 року. Утім, цей акт уже викликав обурення в ЄС. Так, Австрія заявила, що оскаржуватиме "зелений" статус атома та газу в суді ЄС. Мовляв, вони не сприяють захисту клімату.