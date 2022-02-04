Про трагедію у стінах медзакладу воліють мовчати. Журналістам тут не раді.

У лікарні Кам'янського на Дніпропетровщині в шахті підйомника знайшли мертвого пацієнта. У поліції справу кваліфікували як порушення охорони праці. Подробиці з'ясовувала Олена Мендалюк.

Тіло 85-річного Григорія Романенка зранку знайшли в шахті ліфта цієї лікарні Кам'янського. Напередодні чоловікові тут прооперували око. І вранці мали зробити перев'язку. Саме офтальмологічне відділення - на шостому поверсі. Куди йшов чоловік так рано? І чому опинився в шахті ліфта? Родичам загиблого залишається лише здогадуватися.

Олександр Романенко, син загиблого Григорія Романенка:

Викликаний ліфт на шостому поверсі. Батько думає, що ліфт прийшов. Це моя інтерпретація. І не працює електромеханічний блок і він відчиняє двері, її виломити складно. Він відчиняє двері - і робить крок у шахту ліфта.

Про трагедію у стінах медзакладу воліють мовчати. Журналістам тут не раді.

У меня никаких данных, вон начмед есть…

До місця трагедії - не пускають. Мовляв, карантин. Не розповідає деталей і медичний директор Ольга Касюра.

Ольга Касюра, медичний директор Кам'янської лікарні №7:

Ліфт в нашій лікарні їде лише з ліфтером, інакше він не під'їжджає, Він управляється ліфтером інакше він не міг його викликати. Ліфт не міг приїхати й відкрити двері. Він не повинен був користуватися ліфтом, це було раннім утром. Яким чином він там опинився. Не можу вам сказати, ведеться розслідування.

Керівництво медзакладу каже - буквально кілька тижнів тому - в січні - провели технічну експертизу ліфта. Та син загиблого припускає, що перевірка могла бути на папері, а в реальності технічний стан підйомника ніхто не перевіряв.

Олександр Романенко, син загиблого Григорія Романенка:

Ночью любой человек может зайти в этот лифт и поехать. Может, какая-то обесточка пошла, может, отключили замки - и все двери стали свободны. Мой отец проработал в больнице, он кандидат медицинских наук. Он знает, как эти лифты работают. Я думаю, это техническая проблема.

Службова недбалість, технічна несправність... Що призвело до загибелі людини - тепер розбиратиметься слідство.

Олена Тімченко, речниця Кам'янського відділення поліції: