В Пекине проходит встреча Путина и Си Цзиньпина [ Редактировать ]
В пятницу, 4 февраля, в Пекине проходят переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает ТАСС.
Российский президент прибыл в Китай для участия в открытии зимней Олимпиады.
Уверен, что наши спортсмены выступят достойно - и китайские, и российские. Весь мир будет внимательно наблюдать за тем, что происходит на спортивных площадках.
Путин напомнил, что взаимные визиты во время Олимпиад стали своего рода традицией.
Мы были у вас сначала в 2008 году на летней Олимпиаде, затем вы в 2014 году - на зимней в Сочи, и вот, как договаривались, сейчас у вас в Пекине на открытии зимних Олимпийских игр.
Также президент России вспомнил об экономическом сотрудничестве стран.
К нашей сегодняшней встрече и наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую Народную Республику, и в газовой отрасли сделали еще один шаг вперед, я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд куб. м в год.
Он отметил взаимодействие по самым разным экономическим направлениям, в том числе и высокотехнологичным, и по зеленой повестке дня в связи с переходом на новые виды энергетики.
Также Путин выразил уверенность, что Москва и Пекин "безусловно достигнут" показателей двустороннего товарооборота в $200 млрд.
Путин добавив, что понимает, насколько плотный график у Си Цзиньпина в связи с открытием в Пекине Олимпийских игр. "Надеюсь, найдем несколько минут, чтобы поговорить по двусторонним отношениям", - резюмировал президент России.
Напомним, что 3 февраля прошла встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским в Киеве. В ходе нее Украина и Турция заключили соглашение о Зоне свободной торговли.
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