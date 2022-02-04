На предприятиях группы "Метинвест" подтвердили отсутствие налоговой задолженности - документы [ Редактировать ]
Налоговые органы подтвердили отсутствие задолженности на Северном, Ингулецком и Центральном горно-обогатительных комбинатах группы компаний "Метинвест", на которых правоохранительные органы проводили обыски 1 февраля из-за якобы имеющих место налоговых нарушений.
Об этом сообщается в письмах Восточного межрегионального управления, Главного управления Днепропетровской и Главного управления Кировоградской областей Государственной налоговой службы Украины, которые оказались в распоряжении УНИАН.
Как сообщал УНИАН, группа компаний "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2021 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.
Прошлый год стал рекордным по сумме выплаченных налогов за всю историю существования "Метинвеста". Этому поспособствовали благоприятная рыночная ситуация и повышение операционной эффективности компании.
В то же время, 1 февраля, правоохранители начали проводить обыски на горно-обогатительных предприятиях группы из-за якобы имеющих место налоговых нарушений.
Как отмечал в комментарии УНИАН политолог Николай Давыдюк, подобные действия приводят к давлению на украинский бизнес и создают негативный инвестиционный климат в стране.
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