Варто нагадати, що німецька влада при цьому чудово розуміє, які саме матеріали поширює "Раша Тудей" на території Німеччини. Так, наприклад у звіті Федеральної служби захисту Конституції Німеччини за 2020 рік, зокрема йдеться, що через свої державні медіа Росія намагається - цитую: "скерувати громадську думку в Німеччині собі на користь шляхом пропаганди, дезінформації та інших спроб чинити вплив".