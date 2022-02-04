RT скеровує громадську думку німців собі на користь - служба захисту конституції Німеччини [ Редактировать ]
Варто нагадати, що німецька влада при цьому чудово розуміє, які саме матеріали поширює "Раша Тудей" на території Німеччини. Так, наприклад у звіті Федеральної служби захисту Конституції Німеччини за 2020 рік, зокрема йдеться, що через свої державні медіа Росія намагається - цитую: "скерувати громадську думку в Німеччині собі на користь шляхом пропаганди, дезінформації та інших спроб чинити вплив".
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