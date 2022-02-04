Винахід, якому пів тисячі років! Американські студенти змайстрували дрон за кресленнями Леонардо до Вінчі. За основу взяли ескіз, який геній епохи Відродження створив для літального апарата, схожого на вертоліт із чотирма Архімедовими гвинтами. Цю технологію людство створило ще в античні часи - для підйому води. А да Вінчі приблизно п'ять століть тому вигадав для неї інше застосування. І лише тепер комп'ютерна симуляція показала, що такий дрон - літатиме. Що й довели юні вчені. А вдосконаливши технологію, на її основі можна буде розробити більший апарат, на якому літатиме людина.