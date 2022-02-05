Компания Илона Маска SpaceX вывела нп орбиту Земли партию из 50 спутников глобальной сети Starlink. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди, штат Флорида, в 20:13 по Киеву. Она вывела на орбиту 49 спутников.

Отмечается, что в рамках проекта по глобальной интернет-сети Starlink этот запуск стал 37-м, с начала проекта в мае 2019 года.

Читайте также, американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 со спутником для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Ракета с военным спутником NROL-87 стартовала с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.

Кроме того, американская компания SpaceX вывела на орбиту Земли партию из 52 миниспутников глобальной интернет-связи в системе Starlink. Аппараты с помощью собственных ионных двигателей поднимутся на орбиту в 541 километр, где начнут штатную работу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.