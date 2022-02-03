SpaceX отправила на орбиту секретный спутник-шпион (видео) [ Редактировать ]
Источник: SpaceX
Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 со спутником для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Ракета с военным спутником NROL-87 стартовала с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.
NROL-87 - первый спутник Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США, запущенный в этом году. Ведомство впервые воспользовалось услугами SpaceX в рамках контракта по космическим запускам стоимостью $316 млн, подписанного в 2020 году.
Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Параметры и описание разведывательного спутника строго засекречены.
Drone shot of today's Falcon 9 launch and landing pic.twitter.com/UWW2iFt6i5— SpaceX (@SpaceX) February 3, 2022
Это был второй из трех запланированных запусков в течение четырех дней. NROL-87 запустили через два дня после того, как SpaceX доставила итальянский спутник наблюдения Земли CSG-2 на орбиту со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде.
В дальнейшем компания планирует запустить 49 своих интернет-спутников Starlink 3 февраля из Космического центра имени Джона Кеннеди на побережье Флориды.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что украинский спутник дистанционного зондирования земли "Сич-2-30", который ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту 13 января, не выходит на связь.
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