В Полтаве вооруженный ножом мужчина зашел в торговый центр и напал на посетителей, нанеся им ранения. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Согласно данным следствия, в торговом центре поссорились посетители. В ходе конфликта один из них нанес удары ножом двум своим соперникам. Вследствие происшествия один из пострадавших скончался на месте.

В результате полученных телесных повреждений один мужчина скончался на месте. Другому оказывается медицинская помощь. Обоснованно подозреваемым в совершении преступления является мужчина, 1959 года рождения.

Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело по фактам умышленного убийства и покушения на убийство. Сейчас решается вопрос о задержании возможного нападавшего. Обстоятельства инцидента пока выясняются.

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Кроме того, в Одессе, возле Нового рынка, местный продавец напал с ножом на съемочную группу одного из телеканалов. Перед этим журналисты разоблачили его на продаже пиротехники несовершеннолетним детям, инцидент произошел во время съемки сюжета о предновогодних продажах пиротехники.

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