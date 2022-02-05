В Полтаве вооруженный злоумышленник атаковал посетителей ТЦ [ Редактировать ]
В Полтаве вооруженный ножом мужчина зашел в торговый центр и напал на посетителей, нанеся им ранения. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.
Согласно данным следствия, в торговом центре поссорились посетители. В ходе конфликта один из них нанес удары ножом двум своим соперникам. Вследствие происшествия один из пострадавших скончался на месте.
В результате полученных телесных повреждений один мужчина скончался на месте. Другому оказывается медицинская помощь. Обоснованно подозреваемым в совершении преступления является мужчина, 1959 года рождения.
Отмечается, что правоохранители возбудили уголовное дело по фактам умышленного убийства и покушения на убийство. Сейчас решается вопрос о задержании возможного нападавшего. Обстоятельства инцидента пока выясняются.
Читайте также, в Черновицкой области на границе произошла стрельба, в ходе которой был ранен военнослужащий. пока неизвестно, что стало причиной ранения, солдат сам сообщил об инциденте, заявив, что нуждается в медицинской помощи.
Кроме того, в Одессе, возле Нового рынка, местный продавец напал с ножом на съемочную группу одного из телеканалов. Перед этим журналисты разоблачили его на продаже пиротехники несовершеннолетним детям, инцидент произошел во время съемки сюжета о предновогодних продажах пиротехники.
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