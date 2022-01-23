В Черновицкой области на границе произошла стрельба, в ходе которой был ранен военнослужащий. Об этом сообщает новостное агентство Molbuck.ua.

По данным спикера Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко, пока неизвестно, что стало причиной ранения. Солдат сам сообщил об инциденте, заявив, что нуждается в медицинской помощи. У него диагностировали огнестрельное ранение в грудь.

Составом соседнего пограничного наряда была предоставлена ​​первичная медицинская помощь. Впоследствии пограничник был госпитализирован.

Отмечается, что на помощь раненому солдату из Киева отправились сотрудники медицинской службы измедицинского центра Государственной пограничной службы.

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Кроме того, 15 декабря вступил в силу закон Украины о применении оружия пограничниками. Пограничники также смогут для защиты и охраны госграницы использовать и применять средства визуального и технического наблюдения и фиксации.

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