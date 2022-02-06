Фонд допомагатиме громадам та людям, які постраждали від війни на Донбасі.

Фонд допомоги Україні. Цього тижня Захід, окрім військової допомоги, вирішив підтримати нас ще й фінансово. Штати, Швеція, Швейцарія, Британія і Канада створили міжнародний фонд "За сильну Україну".

На його рахунках уже 47 мільйонів доларів. І протягом наступних 3-х років країни обіцяють дати ще. А от на що конкретно підуть ці гроші - наразі достеменно невідомо. За словами віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук, фонд допомагатиме громадам та людям, які постраждали від війни на Донбасі. І ці гроші - не єдина фінансова підтримка від Заходу, яку нам пообіцяли. Наприкінці січня ЄС погодився виділити Україні новий кредит - на понад мільярд євро.