П'ять країн створили міжнародний фонд "За сильну Україну" [ Редактировать ]
Фонд допомоги Україні. Цього тижня Захід, окрім військової допомоги, вирішив підтримати нас ще й фінансово. Штати, Швеція, Швейцарія, Британія і Канада створили міжнародний фонд "За сильну Україну".
На його рахунках уже 47 мільйонів доларів. І протягом наступних 3-х років країни обіцяють дати ще. А от на що конкретно підуть ці гроші - наразі достеменно невідомо. За словами віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук, фонд допомагатиме громадам та людям, які постраждали від війни на Донбасі. І ці гроші - не єдина фінансова підтримка від Заходу, яку нам пообіцяли. Наприкінці січня ЄС погодився виділити Україні новий кредит - на понад мільярд євро.
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