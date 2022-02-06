А в Україні розширять спектр стимулів для вакцинації. І відтепер "ковідна тисяча" чекатиме на підлітків. Витратити гроші вони можуть на канцелярію та освітні курси.

Взагалі, українці вже використали 8 мільярдів подарованих державою гривень. І переважно... на книжки! Здавалося б, книгарні та видавництва мають бути щасливі. Бо це для них прекрасний заробіток. Але водночас і велика проблема, каже наш Богдан Вербицький. Бо в країні катастрофічно бракує... паперу! Куди ж він зник? Дивіться далі.

Шукаю книжку! Якісно надруковану і головне... на білому папері!

Ігор Степурін, засновник видавництва:

Багато хто пам'ятає 90-ті роки, коли книжки друкувалися, знаєте, на такому сірому папері. Як кажуть "туалетному папері".

І він знову може повернутися! Бо якісний папір спробуй знайди!

Антон Мартинов, засновник видавництва:

Є черга. І ця черга збільшується.

Сировини - мало! А друкують - багато. Ми побачили, як верстають книжки...

Підрахували: скільки паперу ми можемо виробляти? І чому... не вдається?

-В районе 10 тысяч тонн мы можем гарантировано производить в год.

Віктор Круглов, генеральний директор видавництва:

Ціна на книжку буде зростати.

Тож, на скільки здорожчає "найкращий подарунок"?

Ігор Степурін, засновник видавництва:

Є такий білий. А є от такий сірий. Це більш європейський.

Про папір і книжки пан Ігор може говорити годинами! В руках у чоловіка - "літературний стандарт": кількасот сторінок із офсетного (тобто, звичайного білого) паперу й тверда палітурка.

Ігор Степурін, засновник видавництва:

А для арт-книжок, взагалі використовується навіть там такий папір як "сотий". Щільність сто.

Папір для книжок - різний. Але проблема з ним однакова! Його - нема! І ці верстати - тому підтвердження. Друкарня працює на половину потужності.

Ігор Степурін, засновник видавництва:

Ми зараз не знаємо навіть, коли буде папір. Потрібно десь 90 тисяч тон паперу.

З них власного - трохи більше як п'ять. Решта - імпорт. Третину завозили з Росії. Але з минулого року папір звідти - під забороною. А збільшити частку з інших ринків не виходить. Бо целюлози бракує у всьому світі!

Едуард Литвак, виконавчий директор асоціації українських підприємств "УкрПапір":

Ми сьогодні вийшли і на ринок Бразилії, і на ринок Чилі. Аргентини.

Ігор Степурін, засновник видавництва:

Ми завозимо виключно європейський папір. Це Фінляндія, це Словаччина. Тобто, це десять тисяч євро за фуру. Це на десять відсотків подорожчав папір з січня цього року.

А якщо порівняти з минулим, то взагалі – на половину! Але чому? Перша причина - КОВІД! Більшість паперових заводів змінили профіль.

Антон Мартинов, засновник видавництва:

По-перше, стали більше використовувати упаковки. По-друге, зросла деревина, зросла вартість сировини по всьому світу.

А про кризу попереджали давно! І ситуація з сировиною на Заході навіть гірша, ніж в Україні. Бо друкують за кордоном більше, ніж у нас.

Антон Мартинов, засновник видавництва:

Американські друкарні на рік приймали замовлення наперед. Ми зараз друкуємося не місяць, як раніше. Не три-чотири тижні, як раніше. А два місяці.

Ігор Степурін, засновник видавництва:

Ті книжки, які ми думали зробити наприклад в січні. Ми вже їх переносимо там на березень.

І майбутній тираж, - каже пан Ігор, точно зросте в ціні. І відчутно!

Ігор Степурін, засновник видавництва:

Десь в два раза, ніж ті наклади, які були минулого року.

Та головне - випустити книжки взагалі. Бо зараз, у часи паперового дефіциту, виживуть "найбільші". Друкарні з невеликим накладом "паперового" голоду можуть і не витримати! Ще один варіант: поступитися якістю. Тобто набирати твори на дешевому "газетному" папері. Та нещодавно перед видавцями постав ЩЕ один виклик:

Володимир Зеленський, Президент України:

Кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень. Швидко і зручно. Тобто, через додаток "Дія".

І найбільше дарованих державних грошей витратили саме... НА КНИЖКИ! 361 мільйон гривень. І число замовлень помножилося на брак паперу!

Антон Мартинов, засновник видавництва:

Після "ковідної тисячі" сплеск збільшився, типографії можуть бути завантажені на 100 відсотків. Попит є, сплеск попит є, але немає пропускної здатності, бо банально немає паперу на складах.

І збільшити паперові запаси власними силами неможливо. Але чому?

Богдан Вербицький, кореспондент:

Вдома її у мене немає. А от на роботі - навпаки. Старі запити, тексти сюжетів, чорновики. Загалом - цілі в'язки макулатури.

Парадокс, але зараз у 2022-му цей звичайний білий папір у дефіциті! Бо немає сировини! Целюлозу ми не виробляємо. А макулатуру не здаємо.

- Макулатуру здаєте? - Ні. А чого ви цей вопрос задаєте?- Дефіцит паперу у світі. Щоб книжки друкувати. - А, ну буду мать на увазі.

А дарма! Це питання ми поставили багатьом перехожим. Відповідь у всіх однакова, аж раптом...

Оксана, киянка:

Як назбираю, то здаю. Коробочки від всяких продуктів можна скласти, зошити дитячі. І здаю. В нас є пункт звичайний прийому вторсировини. Я їм приношу і ставлю. Я навіть не знаю, скільки воно там все коштує.

У пані Оксани двоє дітей. Тож часу за підручниками вона проводить багато! І вже цієї осені з ними теж може виникнути проблема!

-Ось ці книжки зроблені з вітчизняного паперу.

Ми - на складі одного з найбільших видавництв. Тут друкують усе: від літератури до шкільних зошитів і підручників.

Віктор Круглов, генеральний директор видавництва:

Друк книжок може знизитися на 40 відсотків. Проблема буде буквально через кілька місяців. Тому що запланований великий друк підручників. І паперу для друку може просто не бути. Паперові фабрики сьогодні переключаються на виробництво не паперу для книжок, не паперу для друку, а саме паперу для пакування.

Юрій Калиниченко, директор Зміївської паперової фабрики:

Вот мы с вами видим уже будущий пакет, который будет в сетях торговых.

Пан Юрій керує однією з найбільших паперових фабрик у країні.

Юрій Калиниченко, директор Зміївської паперової фабрики:

Сюда приходит уже подготовленный из целлюлозы. Которую мы получаем из макулатуры и первичной целлюлозы.

Тут МОЖУТЬ виробляти якісний папір для друку, але...

Юрій Калиниченко, директор Зміївської паперової фабрики:

Это более выгодное производство. Упаковочная бумага. Белые стали невыгодны, и мы потихоньку отошли от этого.

Усе обладнання запрограмоване на папір для УПАКОВКИ. Бо для білого просто нема сировини - макулатури!

Юрій Калиниченко, директор Зміївської паперової фабрики:

Для этого её нужно покупать. В Украине она тоже есть. Но на сегодняшний день очень много вывозится бумага.

Юрій Калиниченко, директор Зміївської паперової фабрики:

Это макулатура для печати. Это будущая книжная.

Це все що поки вдалося зібрати. Цієї сировини вистачить на місяць. Її "розмішають" із висвітленою целюлозою. Втім, коли запустять виробництво БІЛОГО ПАПЕРУ? Поки не зрозуміло. Бо лінія на заводі одна й робити одночасно папір і для упаковки, і для друку - неможливо. Та й замовлень на "крафт" у рази більше! Загалом фабрика може виробляти...

Юрій Калиниченко, директор Зміївської паперової фабрики:

Тысяча - тысяча двести тонн в месяц.

Цього відверто замало. А коли чекати на закінчення "паперового дефіциту"? - Видавці кажуть: ймовірно, за кілька місяців. Тож, вони Ввже готуються до "Книжкового арсеналу". Фестивалю наприкінці травня! Бо очевидно, що "любов до книжки" стане дорожчою.