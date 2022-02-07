Техніка помічена на відстані 50 кілометрів від кордонів з Україною у Білорусі [ Редактировать ]
У Білорусі військова техніка помічена на відстані 50 кілометрів від кордонів з Україною. Її зафіксували супутники приватної американської компанії. У трьох місцях зокрема зосереджені 15 штурмовиків Су-25, зенітні ракетні комплекси С-400, боєприпаси до ракетних комплексів "Іскандер", а також реактивні системи залпового вогню. Так білоруси й росіяни начебто готується до спільного вишколу. Військові навчання починаються у четвер і триватимуть до 20 лютого.
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