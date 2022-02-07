В понедельник, 7 февраля, в горах Украины объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о метелях и снегопадах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В связи со снегопадами и метелями, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В западных областях сегодня мокрый снег с дождем, днем от + 3 до +6, ночью от -1 до + 3.

сегодня мокрый снег с дождем, днем от + 3 до +6, ночью от -1 до + 3. На севере такая же ситуация с осадками, днем от +2 до +4, ночью от 0 до -3.

такая же ситуация с осадками, днем от +2 до +4, ночью от 0 до -3. В центре Украины переменная облачность, днем от +2 до + 7, ночью от -1 до -3.

переменная облачность, днем от +2 до + 7, ночью от -1 до -3. На восток е сухо, днем от +2 до + 4, ночью от -2 до -5.

е сухо, днем от +2 до + 4, ночью от -2 до -5. На юге тоже без осадков, днем от + 6 до +9, ночью от -3 до + 2.

Как ранее сообщали, многие области Украины накроют снегопады и метели, местами снежные заносы будут достигать 131 сантиметра.

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