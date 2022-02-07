В горах объявлено штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В понедельник, 7 февраля, в горах Украины объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о метелях и снегопадах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В связи со снегопадами и метелями, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
- В западных областях сегодня мокрый снег с дождем, днем от + 3 до +6, ночью от -1 до + 3.
- На севере такая же ситуация с осадками, днем от +2 до +4, ночью от 0 до -3.
- В центре Украины переменная облачность, днем от +2 до + 7, ночью от -1 до -3.
- На востоке сухо, днем от +2 до + 4, ночью от -2 до -5.
- На юге тоже без осадков, днем от + 6 до +9, ночью от -3 до + 2.
Как ранее сообщали, многие области Украины накроют снегопады и метели, местами снежные заносы будут достигать 131 сантиметра.
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