НАТО посилить східний фланг, якщо Росія залишить свої сили в Білорусі [ Редактировать ]
НАТО може посилити східний фланг, якщо Росія залишить свої сили в Білорусі. Голова Військового комітету Альянсу Роб Бауер повідомив - об'єднання розглядає можливість збільшення своєї військової присутності в країнах Балтії і Польщі.
Минулого ж тижня Сполучені Штати відрядили три тисячі вояків до Румунії та Польщі, тоді як Німеччина розглядає можливість збільшення свого контингенту в Литві.
За даними НАТО, цього місяця в Білорусі Росія матиме 30 тисяч своїх військовиків для спільних навчань. Унаслідок загальна чисельність російської армії біля кордонів України перевищить 100 тисяч осіб.
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