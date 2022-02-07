Цього місяця в Білорусі Росія матиме 30 тисяч своїх військовиків для спільних навчань.

НАТО може посилити східний фланг, якщо Росія залишить свої сили в Білорусі. Голова Військового комітету Альянсу Роб Бауер повідомив - об'єднання розглядає можливість збільшення своєї військової присутності в країнах Балтії і Польщі.

Минулого ж тижня Сполучені Штати відрядили три тисячі вояків до Румунії та Польщі, тоді як Німеччина розглядає можливість збільшення свого контингенту в Литві.

За даними НАТО, цього місяця в Білорусі Росія матиме 30 тисяч своїх військовиків для спільних навчань. Унаслідок загальна чисельність російської армії біля кордонів України перевищить 100 тисяч осіб.