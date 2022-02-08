В Министерстве обороны Украины озвучили численность российских военных сил вдоль украинских границ со стороны России, Белоруссии и ОРДЛО. В настоящее время насчитывается 140 тысяч военных.

Об этом заявил глава Министерства обороны Алексей Резников в эфире телеканала ICTV.

По его словам, в это количество входит воздушный и морской компонент.



"По состоянию на сегодняшний день вдоль всех границ с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится наземного компонента 119 тысяч воинов. Если добавить воздушный и морской компонент это будет 140 тысяч. Это 72 батальонно-тактических групп из которых 11 находятся в Республике Беларусь. Это объективные факты", – сообщил министр.

Глава Минобороны отметил, что 10-20 февраля ожидаются совместные российско-белорусские военные маневры "Союзная решительность-2022", украинская армия также проведет собственные военные учения.

Территориально учения Вооруженных сил Украины будут проходить на полигонах в Ривне, Ковеле, Овруче, Широколановском военном полигоне в Николаевской области, в Олешковских песках, Чернигове, Чугуеве, Сумах и Одессе. Резников добавил, что в других местах украинские военные проведут учения с применением байракторов, джавелинов и ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW.

Ранее мы писали о том, что Государственный департамент США приказал членам семей дипломатического персонала выехать из Украины в связи с ростом угрозы нового вторжения со стороны России. При этом посольство США продолжит работу в Киеве.

Напомним, в военном бюджете США на 2022 год, который составляет $768 млрд, на помощь ВСУ запланировано $200 млн. Что касается последних $200 млн, то они, по словам главы украинского МИД Кулебы, не были предусмотрены. Кулеба назвал их "скорой оборонной помощью". Что в него входит, пока неясно.

Ранее сообщалось о том, что США собираются передать Украине ракетные комплексы Stinger.

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