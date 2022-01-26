Россия начала военные учения в Черном море [ Редактировать ]
В среду, 26 января, Черноморский флот России начал крупные военные учения, на которые вышли несколько корабельных групп. Об этом сообщает штаб Черноморского флота России.
Для выполнения задач по плану учения в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики.
Всего на учения вышли более 20 кораблей.
Ранее мы писали о том, что Государственный департамент США приказал членам семей дипломатического персонала выехать из Украины в связи с ростом угрозы нового вторжения со стороны России. При этом посольство США продолжит работу в Киеве.
Напомним, в военном бюджете США на 2022 год, который составляет $768 млрд, на помощь ВСУ запланировано $200 млн. Что касается последних $200 млн, то они, по словам главы украинского МИД Кулебы, не были предусмотрены. Кулеба назвал их "скорой оборонной помощью". Что в него входит, пока неясно.
Ранее сообщалось о том, что США собираются передать Украине ракетные комплексы Stinger.
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