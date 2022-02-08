В городе Днепр на Криворожском шоссе столкнулись 3 транспортных средства. Об этом сообщает новостное издание "Информатор".

Таким образом, автомобиль Lexus двигался по трассе в сторону Кривого Рога. Водитель начал разворачиваться в неположенном месте и застрял в грязи. Водитель Renault, едущий по трассе в сторону Днепра, остановился помочь вытянуть автомобиль.

Отмечается, что еще одно транспортное средство Toyota, которое двигалось в сторону Днепра, въехало в заднюю часть автомобиля Renault. Вследствие аварии пострадали 5 человек, их всех госпитализировали в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

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Кроме того, в столице полицейский автомобиль-фантом Skoda Kodiaq попал в аварию, столкнувшись с элитным внедорожником Lexus. проблесковые сигналы снаружи и тем более специализированное оборудование видеофиксации в салоне не пострадало.

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