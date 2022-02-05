В столице полицейский автомобиль-фантом Skoda Kodiaq попал в аварию, столкнувшись с элитным внедорожником Lexus. Об этом сообщил заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, утром в субботу, 5 февраля, На одной из развязок Киева кроссовер Lexus RX350 не уступил дорогу полицейской Skoda Kodiaq и незначительно повредил лакокрасочное покрытие переднего бампера.

Женщина-водитель Lexus не выбрала безопасный боковой интервал и столкнулась со служебным автомобилем. В результате ДТП пострадавшие отсутствуют.

Отмечается, что проблесковые сигналы снаружи и тем более специализированное оборудование видеофиксации в салоне не пострадало. Машина на несколько часов выбыла из патрулирования, но уже вернулась в строй, и вышла на дежурство.

Читайте также, в Одессе полицейские расследуют обстоятельства серьезного ДТП, в результате которого столкнулись две легковушки и грузовик. Уже по инерции легковушка впоследствии влетела в Skoda, удар был такой силы, что задняя часть Dacia буквально превратилась в груду металла.

Кроме того, в столице на проспекте Михаила Бажана, возле станции метро "Осокорки", произошла авария с участием 4 транспортных средств. Водителя BMW госпитализировали в больницу, на месте работает полиция, выясняющая все обстоятельства аварии.